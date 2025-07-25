Месси получил дисквалификацию за пренебрежение Матчем всех звезд

Аргентинец получил желаемый отдых, но есть нюанс.

Североамериканская МЛС решила наказать ветеранов Интера Майами за отказ сыграть в Матче всех звезд США и Мексики. Защитник Жорди Альба и нападающий Лионель Месси получили баны на 1 поединок, сообщает официальный сайт МЛС.

"Согласно правилам лиги, любой игрок, не принявший участие в Матче всех звезд без предварительного разрешения лиги, не может участвовать в следующем поединке своего клуба", – говорится в заявлении МЛС.

Подтолкнул своих подопечных пропустить выставочный поединок наставник "цапель" Хавьер Маскерано. Тренер настаивал на необходимости отдыха для Альбы и Месси. В июле Интер Майами провел 5 матчей МЛС, а следующий состоится 27 июля.

Тем временем кореец Сон Хын Мин получил предложение от американского Лос-Анджелеса.

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