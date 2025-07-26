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Футбол

Жирона усилится чемпионом мира

Тома Лемар станет игроком каталонцев.
Сегодня, 18:31       Автор: Василий Медвидь

Испанская Жирона улучшит линию полузащиты.

Как сообщает журналист Маттео Моретто, «красно-белые» договорились о переходе Тома Лемара из Атлетико Мадрид. Игрок перейдет на правах аренды до конца следующего сезона.

Будет ли в соглашение включен пункт о возможном выкупе игрока, не уточняется.

В прошедшем сезоне Лемар провел только 8 матчей, однако большую часть кампании он боролся с травмами.

Стоит сказать, что Тома является чемпионом мира по футболу вместе со сборной Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона не взяла в предсезонное турне экс-игрока Жироны.

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