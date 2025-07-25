Барселона не взяла в турне по Азии экс-одноклубника Цыганкова

Испанская Барселона не взяла трех исполнителей в вояж в Японию и Республику Корея. Тренерский штаб не рассчитывает на полузащитника Ориоля Ромеу, сообщает Sport.es.

Воспитанник Барсы будет поддерживать форму самостоятельно. Вместе с ним вне выездного списка оказались вратарь Марк-Андре тер Штеген и нападающий Пау Виктор. Первый готовится к операции, а второй – к переходу в другой клуб.

В минувшем сезоне Ромеу провел 31 матч во всех турнирах за испанскую Жирону на правах аренды. Договор хавбека рассчитан до лета 2026 года. Ранее он выступал в чемпионатах Англии и Германии.

Параллельно Барселона инициировала лишение тер Штегена капитанской повязки.

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