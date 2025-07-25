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Футбол

Барселона решила лишить ветерана капитанской повязки

Руководство "блаугранас" не в восторге от качеств футболиста.
Сегодня, 20:22       Автор: Антон Федорцив
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Вратарь Марк-Андре тер Штеген окончательно попал в опалу испанской Барселоны. Менеджмент клуба стремится отнять у голкипера статус капитана команды, сообщает Mundo Deportivo.

Такой шаг согласовали руководство и тренерский штаб каталонцев. Барса разгневана из-за анонса немцем операции до клубного оповещения. По мнению менеджеров, тер Штеген не подходит на роль связного между командой и тренером.

В прошлом сезоне капитанскую повязку "блаугранас" также надевали защитник Рональд Араухо, хавбек Фрэнки де Йонг и нападающий Рафинья. В список потенциальных кандидатов в капитаны попал и новый 10-й номер Барсы Ламин Ямаль.

Тем временем мадридский Атлетико закрыл переход звезды Эредивизи Давида Ганцко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Марк-Андре тер Штеген

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