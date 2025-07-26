Ультрас европейского клуба раскритиковали его за игру с россиянами

Болельщики Сьона не оценили действия своих любимцев.

В Швейцарии стартовал местный чемпионат.

В первом туре сыграли Сьон и Цюрих. Болельщики первых устроили протест против действий клуба.

Сьон в межсезонье сыграл с питерским Зенитом, что не понравилось ультрас швейцарцев, которые вывесили баннер, в котором осуждают этот товарищеский матч.

«Товарищеская игра с россиянами - 300 тысяч евро. Моральный компас - бесценен», - написано на баннере.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство спорта Украины рассказало о спортивных потерях на войне с Россией.

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