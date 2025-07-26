iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ультрас европейского клуба раскритиковали его за игру с россиянами

Болельщики Сьона не оценили действия своих любимцев.
Вчера, 21:58       Автор: Василий Медвидь

В Швейцарии стартовал местный чемпионат.

В первом туре сыграли Сьон и Цюрих. Болельщики первых устроили протест против действий клуба.

Сьон в межсезонье сыграл с питерским Зенитом, что не понравилось ультрас швейцарцев, которые вывесили баннер, в котором осуждают этот товарищеский матч.

«Товарищеская игра с россиянами - 300 тысяч евро. Моральный компас - бесценен», - написано на баннере.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство спорта Украины рассказало о спортивных потерях на войне с Россией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Эвертон Миколенко может перехватить трансферную цель принципиального соперника Эвертон Миколенко может перехватить трансферную цель принципиального соперника
ПСЖ нашел замену Доннарумме ПСЖ нашел замену Доннарумме
Итальянский топ-клуб усилился вратарем европейской сборной Итальянский топ-клуб усилился вратарем европейской сборной
Дьокереш прокомментировал свой переход в Арсенал Дьокереш прокомментировал свой переход в Арсенал

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: старт Второй лиги Украины
просмотров

Последние новости

Европа00:44
Эвертон Миколенко может перехватить трансферную цель принципиального соперника
Европа00:20
ПСЖ нашел замену Доннарумме
Вчера, 23:52
Европа23:52
Итальянский топ-клуб усилился вратарем европейской сборной
Европа23:19
Дьокереш прокомментировал свой переход в Арсенал
Европа22:42
Кухаревич отметился дебютным голом за топ-клуб европейского чемпионата
Формула 122:36
Расселл заявил, что сейчас Мерседес куда ближе к середнякам
Киберспорт22:30
NaVi с победы стартовали на IEM Cologne 2025
Европа21:59
Артета расхвалил своего новичка
Европа21:58
Ультрас европейского клуба раскритиковали его за игру с россиянами
Киберспорт21:35
Passion UA проиграли другой украинской команде, но сохранили первое место на EPL
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK