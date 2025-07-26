Кухаревич отметился дебютным голом за топ-клуб европейского чемпионата

В рамках первого тура чемпионата Словакии Слован Братислава в гостях играет с Прешовом.

В старте столичного коллектива вышел украинский нападающий Николай Кухаревич. Игрок отличился голом в дебютном с первых минут матче.

Кухаревич открыл счет на 31-й минуте. Уже через две минуты Прешов сравнял, однако, на 39-й Слован снова вышел вперед.

В компенсированное время до первого тайма хозяева не реализовали пенальти.

Напомним, ранее сообщалось, что сын Шевченко подписал первый профессиональный контракт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!