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Футбол

Кухаревич отметился дебютным голом за топ-клуб европейского чемпионата

Николай забил в первом туре словацкой лиги.
Вчера, 22:42       Автор: Василий Медвидь
Николай Кухаревич / skslovan.com
Николай Кухаревич / skslovan.com

В рамках первого тура чемпионата Словакии Слован Братислава в гостях играет с Прешовом.

В старте столичного коллектива вышел украинский нападающий Николай Кухаревич. Игрок отличился голом в дебютном с первых минут матче.

Кухаревич открыл счет на 31-й минуте. Уже через две минуты Прешов сравнял, однако, на 39-й Слован снова вышел вперед.

В компенсированное время до первого тайма хозяева не реализовали пенальти.

Напомним, ранее сообщалось, что сын Шевченко подписал первый профессиональный контракт.

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