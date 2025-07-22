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Футбол

Шевченко подписал профессиональный контракт с английским клубом

Уотфорд продолжил сотрудничество с украинским форвардом.
Сегодня, 19:58       Автор: Андрей Безуглый
Кристиан Шевченко / watfordfc.com
Кристиан Шевченко / watfordfc.com

Украинский форвард Кристиан Шевченко подписал контракт с Уотфордом.

Накануне английский клуб представил всех футболистов из своей академии, которые подписали профессиональный контракт.

Среди них оказался и 18-летний сын президента УАФ Андрея Шевченко.

Как пишет официальный сайт, Кристиан подписал контракт по схеме 1+1, его описали как универсального и быстрого форварда.

Ранее также сообщалось, что Шахтер может покинуть еще один игрок.

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