iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сын Шевченко отметился голом за Уотфорд U-18

Кристиан помог "шершням" победить.
Сегодня, 16:59
Кристиан Шевченко / Getty Images
Кристиан Шевченко / Getty Images

В рамках Лиги профессионального развития Уотфорд U-18 с Кристианом Шевченко в составе встретился со сверстниками из Чарльтона.

"Шершни" смогли одержать уверенную победу со счетом 2:0. Шевченко-младший стал автором одного из забитых мячей.

Отметим, что команды также встречались неделю назад, и тогда Уотфорд проиграл 2:1.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-игрок Челси рассказал о драке с участием Шевченко-старшего.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уотфорд Кристиан Шевченко

Статьи по теме

Сын Шевченко впервые сыграет за сборную Украины U-19 со старта Сын Шевченко впервые сыграет за сборную Украины U-19 со старта
Манчестер Сити на классе обыграл Уотфорд в матче Кубка лиги Манчестер Сити на классе обыграл Уотфорд в матче Кубка лиги
С Шевченко, Суркисом и Гусевым: Украина объявила состав сборной U-19 на Евро-2024 С Шевченко, Суркисом и Гусевым: Украина объявила состав сборной U-19 на Евро-2024
Команда бывшего чемпиона мира по боксу намерена инвестировать в английский клуб Команда бывшего чемпиона мира по боксу намерена инвестировать в английский клуб

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Самуэльссон победил в пасьюте в Новом Месте, женщины выйдут на старт позже
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Новом Месте
просмотров

Последние новости

Украина17:50
Таблица УПЛ: Динамо и Александрия синхронно победили, Шахтер потерял очки с Кривбассом
Олимпийские игры17:48
Президент МОК высказался о возможном допуске россиян к ОИ
Украина17:37
Рух в последней атаке вырвал победу над Ингульцем
Биатлон17:15
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Новом Месте
Биатлон17:10
Биатлон-2024/2025: Самуэльссон победил в пасьюте в Новом Месте, женщины выйдут на старт позже
Европа16:59
Сын Шевченко отметился голом за Уотфорд U-18
Биатлон16:44
Самуельссон выиграл пасьют в Новом Месте, Пидручный и Мандзин финишировали в очках
Европа16:34
Ноттингем минимально одолел Ман Сити
Европа15:58
Милан определился с приоритетной кандидатурой на пост главного тренера
Европа15:56
Лукаку рассказал, что в Челси его заставляли пользоваться раздевалкой молодежной команды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK