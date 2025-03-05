Экс-игрок Челси рассказал, как однажды Шевченко подрался с одноклубником

Уэйн Бридж вспомнил схватку между украинцем и Талем Бен-Хаимом.

Экс-защитник Челси Уэйн Бридж стал гостем подкаста The Dressing Room, в котором вспомнил некоторые моменты своей игровой карьеры.

В частности, Бридж рассказал о схватке между Андреем Шевченко и Талем Бен-Хаимом и назвал ее лучшей дракой, которую ему пришлось наблюдать.

«Лучшая драка, за которой я наблюдал, - это драка между Шевченко и Таль Бен-Хаимом.

Таль любил провоцировать стычки. Думаю, между ними было несколько инцидентов, кажется, Шева сделал ему предупреждение. Вы же знаете, какой Тал.

После очередной провокации они оказались лицом к лицу. И комбинация, которую провел Шева. Невероятно. Это было что-то вроде джеб, кросс, хук, кросс. Бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах! Игра закончилась. Он нокаутировал его, приятель.

Талю пришлось проглотить гордость и двигаться дальше. И больше он никогда не приближался к Шеве!», - сказал Уэйн.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси определился с планом на вратарскую позицию.

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