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Футбол

Экс-игрок Челси рассказал, как однажды Шевченко подрался с одноклубником

Уэйн Бридж вспомнил схватку между украинцем и Талем Бен-Хаимом.
Сегодня, 17:59
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Экс-защитник Челси Уэйн Бридж стал гостем подкаста The Dressing Room, в котором вспомнил некоторые моменты своей игровой карьеры.

В частности, Бридж рассказал о схватке между Андреем Шевченко и Талем Бен-Хаимом и назвал ее лучшей дракой, которую ему пришлось наблюдать. 

«Лучшая драка, за которой я наблюдал, - это драка между Шевченко и Таль Бен-Хаимом.

Таль любил провоцировать стычки. Думаю, между ними было несколько инцидентов, кажется, Шева сделал ему предупреждение. Вы же знаете, какой Тал.

После очередной провокации они оказались лицом к лицу. И комбинация, которую провел Шева. Невероятно. Это было что-то вроде джеб, кросс, хук, кросс. Бах, бах, бах, бах, бах, бах, бах! Игра закончилась. Он нокаутировал его, приятель. 

Талю пришлось проглотить гордость и двигаться дальше. И больше он никогда не приближался к Шеве!», - сказал Уэйн.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси определился с планом на вратарскую позицию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Андрей Шевченко

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