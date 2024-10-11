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Сын Шевченко впервые сыграет за сборную Украины U-19 со старта

Кристиан выйдет с первых минут в игре против Нидерландов U-18.
Сегодня, 19:45
Кристиан Шевченко / Getty Images
Кристиан Шевченко / Getty Images

В испанской Марбелье пройдет товарищеский турнир с участием сборной Украины до 19 лет, а также сборных Нидерландов, Англии и Швеции U-18.

Наставник украинской команды определился с составом на полуфинальный матч против Нидерландов U-18.

Впервые за «сине-желтых» в стартовом составе выйдет сын Андрея Шевченко Кристиан. Место в воротах займет сын Григория и племянник Игоря Суркиса Вячеслав Суркис.

Украина U-19: Суркис - Дикий, Гавриленко, Захарченко, Коробов - Ищенко, Гусол, Цуканов - Осипенко, Шевченко, Пономаренко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристиан Шевченко Украина U-19

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