Сын Шевченко впервые сыграет за сборную Украины U-19 со старта

Кристиан выйдет с первых минут в игре против Нидерландов U-18.

В испанской Марбелье пройдет товарищеский турнир с участием сборной Украины до 19 лет, а также сборных Нидерландов, Англии и Швеции U-18.

Наставник украинской команды определился с составом на полуфинальный матч против Нидерландов U-18.

Впервые за «сине-желтых» в стартовом составе выйдет сын Андрея Шевченко Кристиан. Место в воротах займет сын Григория и племянник Игоря Суркиса Вячеслав Суркис.

Украина U-19: Суркис - Дикий, Гавриленко, Захарченко, Коробов - Ищенко, Гусол, Цуканов - Осипенко, Шевченко, Пономаренко.

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