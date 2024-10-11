Сборная Украины U-19 проиграла Нидерландам U-18 в полуфинале товарищеского турнира

Коллектив Дмитрия Михайленко минимально уступил чуть более молодым соперникам.

В рамках полуфинала товарищеского турнира в Марбелье сборная Украины U-19 сыграла с Нидерландами U-18.

Коллектив Дмитрия Михайленко минимально проиграл, пропустив единственный гол в матче в конце встречи, а именно на 78-ой минуте.

Автором гола в составе "оранье" стал Джоель ван ден Берг.

В матче за третье место Украина встретится с Англией U-18.

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Украина U-19 - Нидерланды U-18 0:1

Гол: Ван ден Берг, 78

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