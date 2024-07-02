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С Шевченко, Суркисом и Гусевым: Украина объявила состав сборной U-19 на Евро-2024

Тренер "сине-желтых" Дмитрий Михайленко определился со списком из 23 исполнителей.
Сегодня, 14:25
Сборная Украины U-19 / УАФ
Сборная Украины U-19 / УАФ

Юношеская сборная U-19 в середине июля начнет выступления на чемпионате Европы, который состоится в Северной Ирландии.

Главный тренер украинской команды Дмитрий Михайленко перед стартом тренировочного сбора, начало которого запланировано на 4 июля, объявил список из 23-х футболистов, которые будут готовиться к предстоящему турниру.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Состав юношеской сборной Украины U-19:

Вратари: Маркиан Бакус (Рух Львов), Вячеслав Суркис (Динамо Киев), Владислав Крапивцов (Днепр-1 Днепр).

Защитники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Алексей Гусев (все - Динамо Киев), Николай Огарков, Антон Дрозд (оба - Шахтер Донецк), Максим Мельниченко (Днепр-1 Днепр), Кирилл Дигтярь (Металлист Харьков).

Полузащитники: Виктор Цуканов (Шахтер Донецк), Даниил Ващенко (Александрия), Андрей Маткевич (Динамо Киев), Самуэль Обинайя (Металлист 1925 Харьков), Рамик Гаджиев (Днепр-1 Днепр), Геннадий Синчук (Металлист Харьков), Александр Фетько (Карпаты Львов), Даниил Кревсун (Боруссия Дортмунд, Германия), Максим Деркач (РФШ, Латвия), Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия), Кристиан Шевченко (Уотфорд, Англия).

Нападающие: Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Дмитрий Богданов (Динамо Дрезден, Германия).

На групповой стадии Евро-2024 U-19 Украина сыграет против хозяев турнира Северной Ирландии (15 июля), Норвегии (18 июля) и Италии (21 июля).

Чемпионат Европы продлится с 15 по 28 июля. Из двух групп по четыре команды в полуфинал выйдут по две лучшие сборные. Финал соревнований состоится 28 июля на Виндзор Парк в Белфасте. Матч за третье место не предусмотрен, однако состоится поединок за пятое место, поскольку пять представителей будет делегировать Европа на чемпионат мира 2025 года среди команд U-20. Поэтому к четырем полуфиналистам присоединится победитель матча между третьими командами групп.

Ранее главный тренер сборной Украины U-19 поделился мнением о жеребьевке Евро-2024.

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