Ан-Наср подпишет партнера Роналду по сборной Португалии

Португалец Жоау Фелиш сменит клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, футболист перейдет из Челси в Ан-Насру. Сумма трансфера составит 30 млн евро, а Челси также получит существенный процент от следующей продажи.

Фелиш уже согласовал условия контракта с игроком, однако детали неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси хотел приобрести талант Ювентуса.

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