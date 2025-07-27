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Футбол

Ан-Наср подпишет партнера Роналду по сборной Португалии

Жоау Фелиш станет игроком "желто-синих".
Сегодня, 15:59       Автор: Василий Медвидь

Португалец Жоау Фелиш сменит клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, футболист перейдет из Челси в Ан-Насру. Сумма трансфера составит 30 млн евро, а Челси также получит существенный процент от следующей продажи.

Фелиш уже согласовал условия контракта с игроком, однако детали неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси хотел приобрести талант Ювентуса.

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