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Челси попытался выкупить таланта сборной Турции

Ювентус не стал продавать Кенана Йылдыза.
Сегодня, 17:55
Кенан Йылдыз / Getty Images
Кенан Йылдыз / Getty Images

Челси сделал предложение по Кенану Йылдызу, пишет Calciomercato.

Лондонцы давно следили за турецким вингером, и в итоге предложили Ювентусу 60 млн евро сразу.

Туринцы долго не думали, и отклонили предложение. В клубе считают Йылдыза важным игроком с огромным потенциалом.

Кроме того, чтобы отсечь возможный интерес, Ювентус уже готовит игроку новый контракт, хотя его действует до 2029 года.

В прошлом сезоне Кенан Йылдыз провел 52 матча, отличившись 12 голами и 9 ассистами.

Ранее также Манчестер Юнайтед начал готовить громкий трансфер.

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Источник: mmamania.com
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кенан Йылдыз

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