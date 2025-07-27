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Известный немецкий клуб подписал воспитанника Реала

Андрес Чема перебрался в Штуттгарт.
Сегодня, 17:48       Автор: Василий Медвидь
Андрес Чема / Getty Images
Андрес Чема / Getty Images

Немецкий Штуттгарт улучшил линию полузащиты.

Как сообщает пресс-служба «швабов», к команде присоединился Андрес Чема. Сумма трансфера составила 3 млн евро + 50% от суммы следующей продажи.

20-летний испанец подписал контракт на 5 лет. Финансовые детали неизвестны.

Андрес является воспитанником Реала. За основу мадридцев центральный/опорный полузащитник провел 3 матча без результативных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что талант Реала пропустит начало сезона из-за рецидива травмы.

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