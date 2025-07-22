Юный талант Реала пропустит старт сезона из-за рецидива травмы
Реал снова на длительный период потерял из-за повреждения нападающего Эндрика.
Как сообщает Marca, 19-летний футболист пребывал на завершающей стадии реабилитации после травмы задней поверхности правого бедра, которую он получил еще 18 мая в матче Ла Лиги против Севильи (2:0), однако на тренировке у него случился рецидив.
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Ожидается, что на восстановление юному бразильскому форварду потребуется от восьми до десяти недель, из-за чего он будет вынужден пропустить старт нового сезона.
Напомним, что в своей дебютной кампании в составе Реала Эндрик принял участие в 37 матчах во всех турнирах, записав на свой счет семь голов и одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что основной голкипер Реала Тибо Куртуа определился со своим будущим.
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