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Куртуа определился с будущим в Реале

Плохие новости для украинца Андрея Лунина.
Сегодня, 13:30       Автор: Антон Федорцив
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Главный голкипер Тибо Куртуа завершил переговоры с мадридским Реалом. Опытный бельгиец согласился пролонгировать договор со "сливочными", сообщает Marca.

Действующий контракт ветерана с Реалом рассчитан на лето 2026 года. Теперь Куртуа задержится на Сантьяго Бернабеу как минимум еще на сезон. Грядущая кампания для вратаря станет восьмой в свитере мадридцев.

В прошлом сезоне Куртуа провел 53 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 63 мяча. "На ноль" вратарь отстоял 17 матчей. Летом 2018 года Реал отдал за него 35 млн евро лондонскому Челси.

Тем временем севильский Бетис нацелился на полузащитника Реала Дани Себальоса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид

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