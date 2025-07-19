Бетис нацелился на списанного Хаби Алонсо хавбека

Полузащитник Дани Себальос близок к уходу из мадридского Реала. Севильский Бетис готов выкупить испанца, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Хавбек не входит в планы нового наставника "сливочных" Хаби Алонсо. Андалусийцы предложили Себальосу контракт до лета 2029 года. Потенциальная сумма отступных пока неизвестна.

В прошлом сезоне Себальос провел 45 матчей во всех турнирах, в которых оформил 2 ассиста. Хавбек – воспитанник Бетиса. На заре карьеры он провел три полных сезона за "гелиополитов".

Напомним, мадридский Атлетико приобрел чемпиона мира Тьяго Альмаду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!