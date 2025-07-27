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Футбол

Легионер Полесья выбыл из-за тяжелой травмы на долгий срок

Лукас Тейлор cможет помочь команде только в конце сезона.
Сегодня, 19:35       Автор: Василий Медвидь
Лукас Тейлор /Полесье
Лукас Тейлор /Полесье

Житомирское Полесье сообщило о неприятной кадровой новости из своего лагеря.

Пресс-служба «волков» рассказала о том, что Лукас Тейлор выбыл на длительный срок вследствие травмы связок.

Бразилец будет восстанавливаться ориентировочно в течение следующих 6-8 месяцев.

Тейлор был успешно прооперирован в Киеве, сегодня, 27 июля.

Напомним, что в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций, где Лукас и получил травму, Полесье проиграло Санта-Коломе.

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