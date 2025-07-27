Бавария близка к подписанию талантливого форварда на роль дублера Кейна

Мюнхенская Бавария приблизилась к приобретению форварда Штуттгарта Ника Вольтемаде.

Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, «красные» могут приобрести Вольтемаде за 50 млн евро. Клубы уже, якобы, договорились об основных деталях.

В то же время, из немецких источников ранее поступала информация, что Штуттгарт не устроило предложение в 50+5 млн евро.

По информации Скиры, Ник согласовал контракт на 5 лет. Финансовые детали неизвестны.

Напомним, что Бавария согласовала трансфер звезды Ливерпуля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!