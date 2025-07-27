iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бавария близка к подписанию талантливого форварда на роль дублера Кейна

Ник Вольтемаде может стать игроком мюнхенцев.
Сегодня, 19:59       Автор: Василий Медвидь

Мюнхенская Бавария приблизилась к приобретению форварда Штуттгарта Ника Вольтемаде.

Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, «красные» могут приобрести Вольтемаде за 50 млн евро. Клубы уже, якобы, договорились об основных деталях.

В то же время, из немецких источников ранее поступала информация, что Штуттгарт не устроило предложение в 50+5 млн евро.

По информации Скиры, Ник согласовал контракт на 5 лет. Финансовые детали неизвестны.

Напомним, что Бавария согласовала трансфер звезды Ливерпуля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Англия победила на чемпионате Европы Англия победила на чемпионате Европы
Член команды Усика рассказал, кто ему показал нокаутирующий удар, получивший забавное название Член команды Усика рассказал, кто ему показал нокаутирующий удар, получивший забавное название
Ливерпуль серьезно настроен на еще один громкий трансфер Ливерпуль серьезно настроен на еще один громкий трансфер
"Свиньи, здесь вам не рады": В Грузии вспыхнули протесты из-за россиян на ЧМ-2025 по фехтованию "Свиньи, здесь вам не рады": В Грузии вспыхнули протесты из-за россиян на ЧМ-2025 по фехтованию

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: финал женского Евро и продолжение первого тура Второй лиги Украины
просмотров

Последние новости

Европа21:55
Англия победила на чемпионате Европы
Бокс21:48
Член команды Усика рассказал, кто ему показал нокаутирующий удар, получивший забавное название
Европа21:05
Ливерпуль серьезно настроен на еще один громкий трансфер
Другие21:02
"Свиньи, здесь вам не рады": В Грузии вспыхнули протесты из-за россиян на ЧМ-2025 по фехтованию
Европа20:33
Лидер Шахтера подтвердил интерес со стороны клубов из Турции
Европа19:59
Бавария близка к подписанию талантливого форварда на роль дублера Кейна
Украина19:58
Игрок клуба УПЛ самовольно покинул команду и выехал из Украины
Европа19:35
Легионер Полесья выбыл из-за тяжелой травмы на долгий срок
Другие19:11
Комащук принесла Украине третью медаль чемпионата мира по фехтованию
Формула 118:58
Пиастри - победитель гран-при Бельгии, Норрис - 2-ой, Леклер - 3-ий
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK