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Футбол

Аллегри назвал причину, почему возглавил Милан

Массимилиано высказался о своей задаче в команде.
Сегодня, 13:44       Автор: Митя Шитко
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри объяснил свое решение вернуться в клуб через 15 лет.

Специалист признался, что любит эту команду.

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"Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов. Клуб типа Милана должен играть в этом турнире. Отдых пошел мне на пользу, но я давно хотел снова тренировать.

Я выбрал Милан, потому что люблю эту команду и не мог сказать нет. Счастлив быть здесь после 15 лет", - приводит слова тренера Николо Скира.

В прошлом сезоне Милан занял восьмое место в турнирной таблице Серии А и остались без еврокубков.

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