"Это как сравнивать художника с Ван Гогом": Гвардиола высказался о Ямале и Месси

Один из лучших тренеров в истории высказался о перспективах Ламина.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался по поводу Ламина Ямаля и Лионеля Месси.

Наставник считает, что нельзя сравнивать испанца с аргентинцем.

"Нужно позволить Ямалю идти своим путем, и только когда он играет лет пятнадцать, мы сможем сказать, действительно ли он лучше Месси.

Но именно то, что его сравнивают с Месси, очень важно. Это все равно что сравнивать художника с Ван Гогом", - приводит слова тренера Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Барселона и Тоттенхэм прицениваются к травматичной звезде Арсенала.

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