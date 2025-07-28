Гвардиола рассказал, вернется ли в Барселону

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем.

Наставник подтвердил, что не собирается возвращаться в Барселону.

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"Все кончено. Кончено навсегда. Это было очень красиво, но все кончено", – цитирует заявление Гвардиолы Barça Universal.

С 2016 года Гвардиола тренирует Манчестер Сити. Контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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