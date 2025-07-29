Тренер Ньюкасла прокоментировал ситуацию вокруг своего лидера

Эдди Хау заявил, что "сороки" не ведут переговоров о продаже Александера Исака в данный момент.

Руководитель Ньюкасла Эдди Гау высказался о ситуации вокруг возможного ухода Александра Исака.

Специалист заверил, что «сороки» не вступали в переговоры ни с одним другим клубом.

"На данный момент он наш игрок. У него контракт с нами. Мы, в определенной степени, контролируем, что может произойти.

Я хотел бы верить, что все варианты для нас пока открыты. Мое желание — чтобы он остался, но я не контролирую ситуацию на 100%.

Мы не вступали в никакие официальные переговоры по поводу Алекса ни с одним клубом", — сказал Гау.

Напомним, что Ливерпуль готовится сделать рекордное предложение по Исаку.

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