Мюллер согласовал условия контракта с новым клубом

Томас будет выступать в МЛС.

Немец Томас Мюллер определился с следующим шагом в профессиональной карьере.

Как сообщает Фабрицио Романо, полузащитник согласовал условия контракта с Ванкувер Уайткепс. О трансфере официально объявят в ближайшее время.

Легенда мирового футбола будет выступать за канадский коллектив в течение двух сезонов. Финансовые детали сделки неизвестны.

35-летний исполнитель переезжает в Ванкувер на правах свободного агента после того, как его контракт с Баварией подошел к концу.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария продала в Эвертон конкурента для Миколенко.

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