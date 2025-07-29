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Футбол

Гвардиола отметился необычным достижением

Пеп стал первым тренером, которому такое удалось.
Вчера, 23:26       Автор: Василий Медвидь

Манчестер Сити вернул своего воспитанника Джеймса Траффорда, приобретя его у Бернли за 27 млн фунтов.

Это помогло Пепу Гвардиоле установить интересное достижение. За тренерскую карьеру испанца его команды под его руководством потратили на новичков более 2 млрд фунтов.

Пеп стал первым тренером, команды которого потратили более 2 млрд фунтов под его руководством.

На втором месте в списке крупнейших "расточителей" идет Диего Симеоне с показателем в 1,31 млрд фунтов, а замыкает тройку Массимилиано Аллегри, команды которого потратили на новичков 1,2 млрд фунтов.

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