Бавария объявила о трансфере Луиса Диаса из Ливерпуля

Колумбиец перешел в команду за солидную сумму.

Нападающий сборной Колумбии Луис Диас перешел в Баварию из Ливерпуля.

Контракт с 28-летним игроком рассчитан до 30 июня 2029 года. Диас будет выступать под 14-м номером.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера с учетом бонусов составит 75 миллионов евро.

Диас выступал за Ливерпуль с января 2022 года после перехода из Порту за 54 миллиона евро. В прошлом сезоне Луис провел 50 матчей за английский клуб, в которых забил 17 голов и сделал пять голевых передач.

Напомним, что Манчестер Сити отказался продавать воспитанника в Ноттингем.

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