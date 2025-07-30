Бавария объявила о трансфере Луиса Диаса из Ливерпуля
Колумбиец перешел в команду за солидную сумму.
Нападающий сборной Колумбии Луис Диас перешел в Баварию из Ливерпуля.
Контракт с 28-летним игроком рассчитан до 30 июня 2029 года. Диас будет выступать под 14-м номером.
𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤, 𝙗𝙖𝙡𝙡𝙚𝙧 😎🇨🇴 #ServusLuis pic.twitter.com/4btABjHK04— FC Bayern München (@FCBayern) July 30, 2025
Ранее сообщалось, что сумма трансфера с учетом бонусов составит 75 миллионов евро.
Диас выступал за Ливерпуль с января 2022 года после перехода из Порту за 54 миллиона евро. В прошлом сезоне Луис провел 50 матчей за английский клуб, в которых забил 17 голов и сделал пять голевых передач.
Напомним, что Манчестер Сити отказался продавать воспитанника в Ноттингем.
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