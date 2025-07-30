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Футбол

Новичок АПЛ подписал Джаку за 20 миллионов евро

Швейцарец должен помочь команде остаться в лиге.
Сегодня, 13:30       Автор: Митя Шитко
Гранит Джака / Getty Images
Гранит Джака / Getty Images

Сандерленд официально сообщил о трансфере полузащитника Байера Гранита Джаки.

Контракт с футболистом рассчитан на 3 года. Новичок будет выступать под 34-м номером.

Сумма трансфера 32-летнего швейцарца с учетом бонусов составит 20 миллионов евро.

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В прошлом сезоне Джака провел 49 матчей за Байер, в которых забил два гола и сделал семь голевых передач.

Сандерленд по итогам прошлого сезона через плей-офф вернулся в АПЛ.

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