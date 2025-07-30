Новичок АПЛ подписал Джаку за 20 миллионов евро

Сандерленд официально сообщил о трансфере полузащитника Байера Гранита Джаки.

Контракт с футболистом рассчитан на 3 года. Новичок будет выступать под 34-м номером.

This isn't just a Club, this is Sunderland.



Welcome back to the @PremierLeague, Granit Xhaka! 😍 pic.twitter.com/MLfHyKBVzo — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 30, 2025

Сумма трансфера 32-летнего швейцарца с учетом бонусов составит 20 миллионов евро.

Читай также: Бавария объявила о трансфере Луиса Диаса из Ливерпуля

В прошлом сезоне Джака провел 49 матчей за Байер, в которых забил два гола и сделал семь голевых передач.

Сандерленд по итогам прошлого сезона через плей-офф вернулся в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!