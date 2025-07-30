Гендир Баварии оценил переход Диаса

Генеральный директор мюнхенской Баварии Ян-Кристиан Дризен поделился мыслями о трансфере Луиса Диаса.

По словам функционера, он считает колумбийца игроком невероятного качества.

"В лице Луиса Диаса нам удалось подписать одного из лучших левых вингеров Премьер-лиги. Это игрок невероятного качества, который выигрывал титулы с каждым из своих клубов.

Как команда, мы смогли целенаправленно осуществить этот переход вместе. Мы с нетерпением ждем высококвалифицированного игрока, который придаст нашей команде важный импульс, а также обогатит Бундеслигу.

Мы должны отметить, что Ливерпуль на протяжении всего времени переговоров вел себя очень честно и профессионально", - сказал Дризен.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль согласовал условия контракта с лидером другого клуба АПЛ.

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