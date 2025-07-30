Зинченко может сменить Арсенал на другой лондонский клуб

Защитник Арсенала Александр Зинченко сможет сменить клубную прописку в это трансферное окно.

Как сообщает издание GiveMeSport, лондонский Фулгем проявил интерес к услугам украинца. Стороны контактируют между собой уже два месяца и «коттеджеры» рассматривают представление официального предложения.

Зинченко оценивается Арсеналом в 15 млн фунтов. Детали потенциального контракта неизвестны, однако отметим, что в составе «канониров» Александр зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, ранее сообщалось, что инсайдер рассказал о разногласиях между ПСЖ и Борнмутом в оценке Забарного.

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