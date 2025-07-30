Известный инсайдер рассказал о рассхождениях между ПСЖ и Борнмутом касаемо трансфера Забарного

Клубы совсем немного не сходятся в оценке украинца.

Французский инсайдер Фабрис Хокинс рассказал подробности переговоров между ПСЖ и Борнмутом относительно перехода Ильи Забарного.

По информации Хокинса, клубы не сходятся в оценке трансферной стоимости украинца. Включая бонусы, расхождение составляет менее 5 млн евро.

Фабрис также отмечает, что, несмотря на различные сообщения, французский гранд и английский клуб не достигли соглашения о трансфере центрбека этим летом.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ стремится ускорить переход Забарного.

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