iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Известный инсайдер рассказал о рассхождениях между ПСЖ и Борнмутом касаемо трансфера Забарного

Клубы совсем немного не сходятся в оценке украинца.
Сегодня, 14:29       Автор: Василий Медвидь

Французский инсайдер Фабрис Хокинс рассказал подробности переговоров между ПСЖ и Борнмутом относительно перехода Ильи Забарного.

По информации Хокинса, клубы не сходятся в оценке трансферной стоимости украинца. Включая бонусы, расхождение составляет менее 5 млн евро.

Фабрис также отмечает, что, несмотря на различные сообщения, французский гранд и английский клуб не достигли соглашения о трансфере центрбека этим летом.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ стремится ускорить переход Забарного.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут ПСЖ

Статьи по теме

ПСЖ согласовал трансфера замены Доннарумме ПСЖ согласовал трансфера замены Доннарумме
Ювентус готовится вернуть вице-чемпиона мира Ювентус готовится вернуть вице-чемпиона мира
МЮ обыграл Вест Хэм, Борнмут Забарного выиграл дерби украинцев в Летней серии АПЛ МЮ обыграл Вест Хэм, Борнмут Забарного выиграл дерби украинцев в Летней серии АПЛ
ПСЖ подготовил новое предложение по Забарному ПСЖ подготовил новое предложение по Забарному

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина сыграет с россиянкой во втором круге турнира в Монреале
просмотров

Последние новости

Биатлон15:53
Немецкая олимпийская чемпионка погибла в возрасте 31 года
Европа15:04
Боруссия Дортмунд и Ювентус заинтересованы в игроке, который не нужен МЮ
Бокс14:50
Основатель Matchroom Boxing рассказал, когда Джошуа завершит карьеру
Европа14:29
Известный инсайдер рассказал о рассхождениях между ПСЖ и Борнмутом касаемо трансфера Забарного
Украина14:22
Металлист 1925 объявил о назначении нового президента клуба
Европа13:55
Дженоа Малиновского представила новую форму, которая посвящена иностранным корням клуба
Теннис13:54
Костюк узнала соперницу во втором круге турнира в Монреале
Европа13:30
Новичок АПЛ подписал Джаку за 20 миллионов евро
Бокс13:05
Усик сохранил лидерство в новом рейтинге P4P от The Ring
Европа12:59
Ліверпуль согласовал контракт с лидером другого клуба АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK