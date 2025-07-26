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Футбол

ПСЖ подготовил новое предложение по Забарному

Парижский клуб стремится ускорить переговоры с Борнмутом о покупке украинского защитника.
Сегодня, 09:55       Автор: Игорь Мищук
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

ПСЖ готов сделать Борнмуту новое предложение по трансферу украинского защитника Ильи Забарного.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, парижане намерены ускорить переговоры с "вишнями" по поводу перехода 22-летнего футболиста, чтобы побыстрее закрыть сделку.

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В процессе также лично принимает участие президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи.

Ранее отмечалось, что стороны достигли соглашения о фиксированной сумме трансфера украинского защитника в 52 миллионов фунтов (около 59,5 миллионов евро), но пока продолжают обсуждения по поводу размера бонусных выплат.

Напомним, что в минувшем сезоне Забарный провел за Борнмут во всех турнирах 39 матчей, отличившись одной результативной передачей.

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