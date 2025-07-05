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Футбол

ПСЖ хочет подписать новый контракт со своим талантом

Брэдли Барколя получит лучшие условия.
Сегодня, 19:33       Автор: Василий Медвидь
Бредли Барколя / Getty Images
Бредли Барколя / Getty Images

Французский ПСЖ хочет вознаградить Брэдли Барколя новым контрактом. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянец отмечает, что стороны должны вскоре начать переговорный процесс. Детали возможных условий соглашения неизвестны.

Добавляется, что руководитель парижан Луис Энрике очень доволен уровнем игры французского левого вингера.

Текущий контракт Барколя действителен до 2028 года. Финансовые детали неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что хавбек ПСЖ заинтересовал именитый английский клуб и клуб, за который выступает Роналду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Бредли Барколя

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