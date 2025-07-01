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Футбол

Хавбек ПСЖ заинтересовал два больших клуба

Парижане не хотят расставаться с Фабианом Руисом.
Сегодня, 16:13
Фабиан Руис / Getty Images
Фабиан Руис / Getty Images

Полузащитник ПСЖ Фабиан Руис попал в сферу интересов сразу двух клубов, сообщает Foot Mercato.

29-летний испанец заинтересовал Манчестер Юнайтед и Ан-Наср. Но пока ни один из клубов не делал даже запрос.

При этом Луис Энрике видит в испанце ключевую фигуру своей команды, а потому будет просить ПСЖ сохранить игрока.

Текущее соглашение Руиса действует до 2027 года, а его цена, согласно Трансфермаркту, - 40 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Арсенал начал переговоры с Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ фабиан руис

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