Хавбек ПСЖ заинтересовал два больших клуба

Парижане не хотят расставаться с Фабианом Руисом.

Полузащитник ПСЖ Фабиан Руис попал в сферу интересов сразу двух клубов, сообщает Foot Mercato.

29-летний испанец заинтересовал Манчестер Юнайтед и Ан-Наср. Но пока ни один из клубов не делал даже запрос.

При этом Луис Энрике видит в испанце ключевую фигуру своей команды, а потому будет просить ПСЖ сохранить игрока.

Текущее соглашение Руиса действует до 2027 года, а его цена, согласно Трансфермаркту, - 40 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Арсенал начал переговоры с Челси.

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