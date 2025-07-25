ПСЖ согласовал сумму трансфера Забарного с Борнмутом

Украинец приблизился к переходу в Лигу 1.

Французский Пари Сен-Жермен договорился о фиксированной сумме трансфера защитника Ильи Забарного. "Вишни" отпустят украинца за 52 млн фунтов, сообщает BBC.

Тем не менее, переговоры сторон продолжаются. Борнмут пытается прописать в сделке с ПСЖ бонусы еще на ориентировочно 9 млн. Киевское Динамо заработает 20-25 % от продажи Забарного.

Ранее украинец согласовал условия личного контракта с парижанами. В приглашении центрбека заинтересованы наставник ПСЖ Луис Энрике и спортивный директор Луиш Кампуш. В прошлом сезоне Забарный в общей сложности сыграл 39 поединков.

Тем временем английский Ливерпуль положил глаз на нападающего Энтони Гордона.

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