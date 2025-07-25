Ливерпуль приценивается к еще одному нападающему Ньюкасла

Английский Ливерпуль подыскал потенциальную замену винггеру Луису Диасу. Мерсисайдцы положили глаз на крайнего нападающего Ньюкасла Энтони Гордона, сообщает Liverpool Echo.

"Красные" давно мониторят выступления англичанина. В прошлом году Ливерпуль даже предлагал за Гордона 75 млн фунтов. Однако, руководство "сорок" отказалось продать воспитанника ливерпульского Эвертона.

В прошлом сезоне Гордон сыграл 42 поединка во всех турнирах (9 голов, 7 ассистов). На Энфилде нападающий может заменить Диаса, на которого нацелилась мюнхенская Бавария. Предложение на 58,5 млн фунтов Ливерпуль отклонил.

Кстати, ранее Ньюкасл подыскал форварда на случай продажи Александера Исака в Ливерпуле.

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