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Футбол

Ливерпуль приценивается к еще одному нападающему Ньюкасла

Интересы "красных" не ограничиваются Александером Исаком.
Сегодня, 18:00       Автор: Антон Федорцив
Энтони Гордон / Getty Images
Энтони Гордон / Getty Images

Английский Ливерпуль подыскал потенциальную замену винггеру Луису Диасу. Мерсисайдцы положили глаз на крайнего нападающего Ньюкасла Энтони Гордона, сообщает Liverpool Echo.

"Красные" давно мониторят выступления англичанина. В прошлом году Ливерпуль даже предлагал за Гордона 75 млн фунтов. Однако, руководство "сорок" отказалось продать воспитанника ливерпульского Эвертона.

В прошлом сезоне Гордон сыграл 42 поединка во всех турнирах (9 голов, 7 ассистов). На Энфилде нападающий может заменить Диаса, на которого нацелилась мюнхенская Бавария. Предложение на 58,5 млн фунтов Ливерпуль отклонил.

Кстати, ранее Ньюкасл подыскал форварда на случай продажи Александера Исака в Ливерпуле.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ньюкасл Энтони Гордон

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