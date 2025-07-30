Карпаты презентовали форму на сезон-2025/26

Львовяне подготовили атмосферный ролик с самыми запоминающимися моментами в истории клуба.

Львовские Карпаты представили комплект форм на сезон-2025/26.

«Зелено-белые» подготовили атмосферный ролик с участием игроков, которые играли за клуб в прошлом, среди которых, в частности, Михаил Кополовец и Самсон Годвин, и футболисты, выступающие в составе львовян сегодня.

Также упоминаются выдающиеся матчи прошлого, к примеру, поединок против Галатасарая в Кубке УЕФА.

Что касается дизайна, то Карпаты вернулись к своим традиционным полосам в домашнем комплекте. Гостевая форма выполнена в зеленом цвете, а третья форма красного цвета.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!