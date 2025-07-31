Усик поддержал Полессье перед матчем з Санта-Коломою

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик записал видеообращение для футболистов Полесья перед вторым матчем команды с Санта-Коломой.

Спортсмен отметил, что «волки» должны бороться за победу до финального свистка.

«Сегодня у вас важная игра. Хочу каждому из вас пожелать бороться, играть до конца и понимать, что все, что вы сделаете – это ваша заслуга. Все, что вы не сделаете – это также ваша заслуга. Боритесь до конца, вы – бойцы. И не отдавайте никому ни одного момента».

Усик также попросил команду показать «хорошую игру».

«Если вы видите, что вы можете – идите до конца и для вас нет препятствий. Ребята, пожалуйста, я понимаю, о чем говорю. Пожалуйста, покажите хорошую игру – Полесье, вперед», – сказал Усик.

Напомним, ранее сообщалось, что Ротань прокомментировал поражение в первом матче.

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