Ротань: Когда мы повели в счете, стали совсем другой командой

Главный тренер Полесье Руслан Ротань прокомментировал результаты матча с Санта-Коломой.

Напомним, житомирский клуб неожиданно уступил андоррскому клубу с минимальным преимуществом.

Ротань признал, что забив гол, его команда словно перестали играть и была вынуждена за это расплатиться.

Единственное, чего я не понял — почему, когда мы повели в счете, стали совсем другой командой. Это сейчас, пожалуй, загадка номер один. Мы позволили сопернику спокойно разыгрывать мяч, свободно начинать атаки, слишком много времени давали. До конца первого тайма я вообще не узнавал свою команду. Сейчас пересмотрим матч, обязательно проанализируем. Первое, что хочется сказать — я уже это озвучил и ребятам: когда выходишь на матч, особенно на еврокубковый, ты должен быть голодным, злым — в первую очередь. А все остальное придет следом. Начало у нас было агрессивным: мы прессинговали, забили гол. Но дальше... Создается впечатление, что после забитого мяча мы как будто поменялись с соперником ролями — так не должно быть. Тем более, это противостояние из двух поединков, и мы просто усложнили себе задачу. Убежден: через неделю мы должны быть совсем другой командой

Напомним, что свой еврокубковый поединок также проиграла и Александрия.

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