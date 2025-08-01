"Невозможно придумать день лучше": Трубин поделился эмоциями после победы в Суперкубке Португалии
Украинец выиграл второй трофей с Бенфикой.
Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин помог команде выиграть Суперкубок Португалии, победив Порту (1:0).
Футболист на своей странице в Instagram опубликовал новый пост, в котором поделился эмоциями.
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"Невозможно придумать день лучше. 100+ матчей за Бенфику. Плюс один трофей, плюс одна победа и еще День рождения.
Спасибо команде и болельщикам – это идеальный старт сезона. Впереди – еще больше".
Этот трофей стал для Трубина вторым в составе Бенфики. В сезоне-2024/25 украинец выиграл Кубок лиги.
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