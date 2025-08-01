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Футбол

"Невозможно придумать день лучше": Трубин поделился эмоциями после победы в Суперкубке Португалии

Украинец выиграл второй трофей с Бенфикой.
Сегодня, 08:40       Автор: Митя Шитко
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин помог команде выиграть Суперкубок Португалии, победив Порту (1:0).

Футболист на своей странице в Instagram опубликовал новый пост, в котором поделился эмоциями.

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"Невозможно придумать день лучше. 100+ матчей за Бенфику. Плюс один трофей, плюс одна победа и еще День рождения.

Спасибо команде и болельщикам – это идеальный старт сезона. Впереди – еще больше".

Этот трофей стал для Трубина вторым в составе Бенфики. В сезоне-2024/25 украинец выиграл Кубок лиги.

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