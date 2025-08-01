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"Нельзя сбавлять обороты": Туран предостерег Шахтер относительно уровня соперников

Наставник "горняков" не хочет почивать на лаврах.
Сегодня, 00:29       Автор: Антон Федорцив
Арда Туран / ФК Шахтер
Арда Туран / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер пробился в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы. Главный тренер отечественного гранда Арда Туран оценил уровень соперников в турнире в эфире УПЛ ТВ.

"Бешикташ и Панатинаикос – это команды уровня Лиги чемпионов. В первом матче мы многое сделали в атаке, тогда как сегодня мы многое сделали в обороне. Мне нравится, как мы улучшили свой уровень за неделю.

 

 

Я поздравляю своих подопечных с тем, как они играли, на каком уровне. Теперь нам нельзя сбавлять обороты. Хочу поблагодарить всех приехавших сюда фанатов. Для нас это очень важно, мы должны быть одной командой с нашими болельщиками", – заявил специалист.

Первый поединок против Панатинаикоса состоится 7 августа в Афинах. Ответный матч сыграют в польском Кракове 14 августа. Победитель противостояния выйдет в плей-офф квалификации, а неудачник опустится в Лигу конференций.

Напомним, ранее Шахтер во второй раз обыграл Бешикташ в квалификации Лиги Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Арда Туран

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