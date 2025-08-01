"Многие пытались помочь ему": названа главная проблема Феликса

Португалец провалился в европейских клубах и перебрался в Саудовскую Аравию.

Полузащитник Фламенго Сауль поделился воспоминаниями по поводу игры с Жоау Феликсом в мадридском Атлетико.

Сауль отметил индивидуальные навыки португальца, но признал, что португалец провалился в Атлетико, Барселоне, Челси и Милане из-за отсутствия дисциплины.

"Футбол – командная игра. У него есть все качества, чтобы стать невероятным игроком, но насколько бы ты не был великолепным, если не будешь усердно работать, все это ничего не стоит...

Я слышал цитату Паку Жемеша, который сказал, что талант без упорного труда – ничто. Многие из нас пытались помочь Жоау, но если кто-то не хочет...", – цитирует Сауля Marca.

Напомним, что недавно Феликс подписал контракт с Ан-Насром.

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