"Многие пытались помочь ему": названа главная проблема Феликса
Полузащитник Фламенго Сауль поделился воспоминаниями по поводу игры с Жоау Феликсом в мадридском Атлетико.
Сауль отметил индивидуальные навыки португальца, но признал, что португалец провалился в Атлетико, Барселоне, Челси и Милане из-за отсутствия дисциплины.
"Футбол – командная игра. У него есть все качества, чтобы стать невероятным игроком, но насколько бы ты не был великолепным, если не будешь усердно работать, все это ничего не стоит...
Я слышал цитату Паку Жемеша, который сказал, что талант без упорного труда – ничто. Многие из нас пытались помочь Жоау, но если кто-то не хочет...", – цитирует Сауля Marca.
Напомним, что недавно Феликс подписал контракт с Ан-Насром.
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