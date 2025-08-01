iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Многие пытались помочь ему": названа главная проблема Феликса

Португалец провалился в европейских клубах и перебрался в Саудовскую Аравию.
Сегодня, 10:45       Автор: Митя Шитко
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Полузащитник Фламенго Сауль поделился воспоминаниями по поводу игры с Жоау Феликсом в мадридском Атлетико.

Сауль отметил индивидуальные навыки португальца, но признал, что португалец провалился в Атлетико, Барселоне, Челси и Милане из-за отсутствия дисциплины.

"Футбол – командная игра. У него есть все качества, чтобы стать невероятным игроком, но насколько бы ты не был великолепным, если не будешь усердно работать, все это ничего не стоит... 

Я слышал цитату Паку Жемеша, который сказал, что талант без упорного труда – ничто. Многие из нас пытались помочь Жоау, но если кто-то не хочет...", – цитирует Сауля Marca.

Напомним, что недавно Феликс подписал контракт с Ан-Насром.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

NaVi - The MongolZ: онлайн-трансляция матча плей-офф IEM Cologne 2025 NaVi - The MongolZ: онлайн-трансляция матча плей-офф IEM Cologne 2025
Ливерпуль ярко представил домашнюю и гостевую формы на новый сезон Ливерпуль ярко представил домашнюю и гостевую формы на новый сезон
Свитолина сыграет с россиянкой в третьем круге турнира в Монреале Свитолина сыграет с россиянкой в третьем круге турнира в Монреале
Шахтер опередит Динамо, дебютант сразу вылетит?: главные интриги нового сезона УПЛ Шахтер опередит Динамо, дебютант сразу вылетит?: главные интриги нового сезона УПЛ

Видео

Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов
Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: старт УПЛ и первые матчи в Первой лиге Украины
просмотров

Последние новости

Киберспорт14:50
NaVi - The MongolZ: онлайн-трансляция матча плей-офф IEM Cologne 2025
Европа14:40
Ливерпуль ярко представил домашнюю и гостевую формы на новый сезон
Теннис14:30
Свитолина сыграет с россиянкой в третьем круге турнира в Монреале
Украина14:10
Шахтер опередит Динамо, дебютант сразу вылетит?: главные интриги нового сезона УПЛ
Европа13:48
Известный хорватский вингер вернулся на родину
Киберспорт13:20
Passion UA сыграют против россиян в гранд-финале CCT Season 2 Series 3
Лига конференций12:55
"Тотальный провал": Тренер Александрии назвал причину разгромного поражения от Партизана
Бокс12:27
"Самое поразительное": Хирн рассказал, как завершился бы бой Усика и Майка Тайсона
Украина11:53
УПЛ: Колос и Кривбасс откроют первый тур и другие матчи на старте чемпионата
Теннис11:34
"Стараюсь никогда не сдаваться": Костюк рассказала, как победила бывшую россиянку в Канаде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK