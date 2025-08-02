Названы клубы, которые интересуются Довбиком

Судьба украинца в Роме не определена.

Нападающий Ромы Артем Довбик может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает RomaPress со ссылкой на Il Messaggero, несколько клубов обратились к римскому клубу по поводу возможного трансфера украинца.

Запросами на Довбика обращались Милан и Ювентус. Также есть интерес со стороны Лидса, Вест Хэма и Бешикташа.

В прошлм сезоне Артем забил 17 голов за Рому во всех турнирах.

Напомним, что Довбик получил новый номер в Роме.

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