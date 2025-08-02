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Футбол

Английский клуб сделал предложение по Батагову

Украинец успешно проявил себя в Трабзонспоре.
Сегодня, 15:27       Автор: Митя Шитко
Арсений Батагов / Getty Images
Арсений Батагов / Getty Images

Центральный защитник Трабзонспора Арсений Батагов может покинуть клуб в ближайшее время.

Как сообщает Fanatik, 23-летний украинец заинтересовал Брайтон.

Английский клуб уже обратился в турецкий клуб по поводу трансфера.

Трабзонспор требует 20 миллионов евро, на что Брайтон готов ответить согласием.

В прошлом сезоне Батагов провел 23 матча, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Ранее были названы клубы, которые интересуются Довбиком.

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