Итальянский топ-клуб стал еще одним претендентом на трансферный провал Ливерпуля

Милан включился в борьбу за Дарвина Нуньеса.

Итальянский Милан намерен улучшить позицию центрального нападающего.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, «россонери» рассматривают приобретение ряда форвардов, приоритетом среди которых является Дарвин Нуньес.

Коллектив Массимилиано Аллегри далек от продвинутых переговоров с уругвайцем, к тому же, на Нуньеса претендует Аль-Хиляль, поэтому заключить сделку будет непросто.

Среди альтернатив Милан рассматривает: Арно Калимуэндо из Ренна, Расмуса Гойлунда из Манчестер Юнайтед и Душана Влаховича из Ювентуса.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан претендует на приобретение Довбика.

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