Михавко - о матче с Вересом: Мы ожидали от них агрессивной игры, но не прям такой

Центрбек Динамо Киев Тарас Михавко высказался о поединке первого тура УПЛ с ровенским Вересом.

По словам футболиста, Верес удивил уровнем агрессии, хотя киевляне ожидали непростого матча.

"Конечно, ожидал, потому что это для них домашняя игра, они при своих болельщиках должны были так играть, и они хорошо выбегали в контратаки.

Где-то, возможно, мы не ожидали такой агрессивной игры – ну, как, просто на контратаках, но получалось, что они довольно активно выходили в контратаки, и мы вынуждены были, можно сказать, много бегать, когда теряли простые мячи.

А так в целом, конечно, тяжелая игра, каждые 3 дня у нас сейчас игра, и в дороге. Поэтому непросто, и мы понимаем это, но выходим на поле и стараемся добиться положительного результата или показать хорошую игру – это главное".

Также Михавко высказался о том, как график и переезды влияют на физическое состояние.

"Будем стараться. Конечно, физически нелегко, но будем делать все для того, чтобы восстанавливаться и готовиться к играм в лучшем состоянии", – сказал Тарас в комментарии Footballhub.

Напомним, что Динамо минимально победило Верес.

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