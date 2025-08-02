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Футбол

Звезда, которая не входит в планы Реала, определилась с приоритетным вариантом продолжения карьеры

Родриго хочет в АПЛ.
Вчера, 23:44       Автор: Василий Медвидь

Вингер Реала Родриго Гоэс, на которого не рассчитывают в мадридском клубе, определился с тем, где хочет играть дальше.

По информации ESPN, бразилец желает продолжить свою карьеру в Ливерпуле. Для него это приоритетный вариант.

В свою очередь, мерсисайдцы не рассматривают всерьез приобретение Родриго на данном этапе. Их главной целью является Александр Исак.

Ранее в английских СМИ была информация, что на позицию левого вингера «красные» готовы не искать усиления. В клубе хотят дать больше игрового времени Коди Гакпо, к тому же, в Ливерпуле на предсезонке хорошо себя проявляет 17-летний Рио Нгумоа, которого в структуре коллектива считают одним из главных талантов поколения и готовы доверить ему место второго левого вингера после Гакпо в иерархии основного состава.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона расторгла контракт опытного полузащитника.

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