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Футбол

Барселона разорвет контракт со своим хавбеком

Ориоль Ромеу не нужен клубу.
Сегодня, 00:40       Автор: Андрей Безуглый
Ориоль Ромеу / Getty Images
Ориоль Ромеу / Getty Images

Барселона работает над разорванием контракта с Ориолем Ромеу, пишет Diario Sport.

33-летний испанец не входит в планы Флика и не поехал с командой в предсезонное турне.

Текущий контракт Ромеу истекает следющим летом, однако каталонцы хотят избавиться от Ромеу уже сейчас.

Потому Барселона хочет разорвать контракт, выплатив половину причитающейся зарплаты - около 3,5 млн евро.

К игроку при этом проявляют интерес Жирона и Овьедо, однако Ромеу предпочел бы вернуться в каталонский клуб, в котором играл в аренде в прошлом сезоне.

Ранее также сообщалось, что экс-талант Тоттенхэма может закончить карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ориоль Ромеу

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