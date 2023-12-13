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Полузащитник Барселоны может вернуться в Жирону

Каталонцы готовы отпустить игрока, которого подписали летом текущего года.
Сегодня, 22:00
Ориоль Ромеу / Getty Images
Ориоль Ромеу / Getty Images

Футболист Барселоны Ориоль Ромеу может зимой перейти в Жирону.

Как сообщает Catalunya Radio, "сине-гранатовые" готовы отпустить игрока.

Спортивный директор Жироны Кике Карсель и главный тренер Мичел Санчес хотят вернуть Ромеу.

Напомним, Ориоль перешел в Барселону из Жироны летом за 3,5 млн евро. 

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне он провел 17 игр, в которых сделал один ассист.

Ранее сообщалось, что тренер Жироны может возглавить Барселону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ориоль Ромеу Жирона

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