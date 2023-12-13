Тренер Жироны может возглавить именитый клуб - источник
Мичел быстро пошел на повышение.
Главный тренер Жироны Мичел в следующем сезоне может возглавить Барселону, пишет инсайдер Франсуа Гальяно.
По его информации, агент специалиста несколько раз встречался с представителями Барселоны на протяжении последних месяцев.
Руководство "сине-гранатовых" хочет сменить тренера перед стартом сезона-2024/25. Однако Хави может уйти еще раньше.
В случае, если увольнение испанца произойдет посреди сезона, то исполняющим обязанности станет Рафа Маркес, который работает со второй командой.
Ранее также сообщалось, что Хетафе хочет выкупить Гринвуда.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!